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Общество

В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области пока не готовы назвать точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова. Об этом в беседе с корресподентом Псковского агентства информации заявил председатель комитета Борис Ёлкин.

Он ещё раз отметил, что повышение стоимости одноразового билета до 27 рублей коснётся только наличной оплаты, граждане, которые предпочитают оплачивать проезд банковской картой, по-прежнему будут тратить на билет 25 рублей. Борис Ёлкин заявил, что повышение цен связано со стимулированием более активного перехода на безналичный расчёт.

Он также сообщил, что изменится и стоимость проездного на месяц. «Сейчас у нас проездной стоит 1000 рублей, у наших коллег в Новгороде - 1800 рублей. Стоимость проездного низкая, поэтому у перевозчика имеются недополученные доходы. Но это следующий этап, мы его пока только прорабатываем, чтобы гражданам было удобно», - отметил Ёлкин и добавил, что в будущем в Пскове появятся электронные проездные билеты.

Таким образом, в  Псковпассажиравтотрансе намерены контролировать и отслеживать пассажиропоток на тех или иных маршрутах и в случае необходимости запускать дополнительные рейсы.

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