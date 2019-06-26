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Общество

Елена Бибикова проголосовала за предоставление многодетным семьям средств на погашение ипотеки

26 июня в ходе пленарного заседания Совет Федерации проголосовал за предоставление многодетным семьям выплаты из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов. Выплаты полагаются семьям при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

«Срок действия «ипотечной выплаты» объясняется тем, что бюджет страны формируется на три года, но не исключено, что столь востребованная мера социальной поддержки многодетных семей будет пролонгирована», - сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор от Псковской области напомнила, что законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в феврале во время ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Поддержка многодетных семей необходима для улучшения демографической ситуации в стране, ведь рождение детей не должно негативно сказываться на уровне материального благосостояния российских семей, - подчеркнула Елена Бибикова. - Поэтому принятые «ипотечные льготы» — одна из составляющих целого пакета социальных мер по государственной поддержке семей с детьми, объявленных Владимиром Путиным в своем послании».

Согласно нововведению погасить ипотеку частично или полностью можно в случае заключения кредитного договора с банком до 1 июля 2023 года, а если долг по кредиту меньше 450 тысяч рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов.

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