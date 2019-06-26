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Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену

«Мы готовы к этому экзамену. Практически завершён весь подготовительный этап. Надеемся, что нам ничего не помешает провести четыре ганзейских дня на высоком уровне, которые заслуживают такие международные встречи», - заявила корресподенту Псковского агентства информации первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, комментируя готовность Пскова к проведению 39-х Международных Ганзейских дней.

Вице-губернатор отметила, что на Ганзейские дни в Псков приедет большое количество гостей. «Мы уже приняли большое количество творческих коллективов, которые на всех площадках в течение четырёх дней будут показывать своё искусство, творчество, возможности», - сказала она.

Вера Емельянова подчеркнула, что для Псковской области проведение Ганзейских дней — экзамен на качество с точки зрения перспективы развития региона. «Эти четыре дня должны закончиться соглашениями, договорами, контактами, контрактами для развития Пскова и области. Мы рассчитываем, что это позволит нам развиваться более динамично, и решить те проблемы, которые нас, к сожалению, ещё беспокоят», - пояснила она.

Вице-губернатор также отметила, что несмотря на то, что не удалось сделать всё, что хотелось, абсолютное большинство мероприятий завершено и Псков готов к проведению Ганзейских дней.

Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней можно ЗДЕСЬ.

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