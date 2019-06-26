0
18:03
Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни
17:17
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
17:07
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
16:28
Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену
15:18
В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова
14:12
С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов
13:48
3D-ладья появилась у вокзала в Пскове
Еще новости
Общество

Специалисты «Псковэнерго» подготовили электросетевую инфраструктуру для проведения Международных Ганзейских дней

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» завершили подготовку электросетевой инфраструктуры Пскова к проведению 39-ых Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», для подключения 24 металлодетекторов, звуковой аппаратуры и торговых точек на территории праздничного пространства специалисты «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» организовали временные схемы электроснабжения и обеспечили подачу в общей сложности 200 кВт дополнительной мощности. Помимо этого, бригады энергетиков проверили готовность систем уличного освещения к мероприятию. За неделю в Пскове были заменены 68 ламп и 15 светильников. Предприняты дополнительные меры безопасности по ограничению доступа сторонних лиц к электрооборудованию.

«В предстоящие дни для надёжного электроснабжения праздничных площадок, помимо круглосуточного дежурства оперативно-выездных бригад, будут организованы дополнительные рабочие смены для ремонтного персонала. Всего в работах будут задействованы 62 специалиста энергокомпании. На случай возникновения нештатной ситуации в готовности находятся передвижные резервные источники электроснабжения, общей мощностью 642 кВА», - рассказал главный инженер «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Дмитрий Лупандин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов 3D-ладья появилась у вокзала в Пскове Спецмаршруты на время Ганзейских дней будут бесплатными Средства с билетов на матч «Псков-747» - «Луки-Энергия» пойдут на подарки новорожденным Книга школьницы из Москвы про псковскую Ганзу стала доступна в интернете на трёх языках В Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» каждый сможет снять собственную короткометражку
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни
26 июня 2019
Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
26 июня 2019
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
26 июня 2019
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену
26 июня 2019
Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену
В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова
26 июня 2019
В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова
С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов
26 июня 2019
С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов
3D-ладья появилась у вокзала в Пскове
26 июня 2019
3D-ладья появилась у вокзала в Пскове
Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук выписали из клиники Санкт-Петербурга
26 июня 2019
Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук выписали из клиники Санкт-Петербурга

Идет загрузка...