Специалисты «Псковэнерго» подготовили электросетевую инфраструктуру для проведения Международных Ганзейских дней

16:47, 26 июня 2019, ПАИ

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» завершили подготовку электросетевой инфраструктуры Пскова к проведению 39-ых Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», для подключения 24 металлодетекторов, звуковой аппаратуры и торговых точек на территории праздничного пространства специалисты «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» организовали временные схемы электроснабжения и обеспечили подачу в общей сложности 200 кВт дополнительной мощности. Помимо этого, бригады энергетиков проверили готовность систем уличного освещения к мероприятию. За неделю в Пскове были заменены 68 ламп и 15 светильников. Предприняты дополнительные меры безопасности по ограничению доступа сторонних лиц к электрооборудованию.

«В предстоящие дни для надёжного электроснабжения праздничных площадок, помимо круглосуточного дежурства оперативно-выездных бригад, будут организованы дополнительные рабочие смены для ремонтного персонала. Всего в работах будут задействованы 62 специалиста энергокомпании. На случай возникновения нештатной ситуации в готовности находятся передвижные резервные источники электроснабжения, общей мощностью 642 кВА», - рассказал главный инженер «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Дмитрий Лупандин.