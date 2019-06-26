0
16:51
10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей
15:58
Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента
15:23
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
17:10
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
16:05
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
13:05
ПАИ-Тест: Как реализовать бизнес-проект
Еще новости
Экономика

10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей

10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж автомобилей российского производства, сообщается на сайте кабмина по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Мантуров напомнил о введении льготных условий лизинга для бизнеса, запуске программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». На реализацию этих мер выделялось 10,4 млрд рублей, тогда удалось простимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей.

В связи с этим министр попросил выделить ещё 10 млрд рублей, уточнив, что 6 млрд направят на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд – на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса.

«То есть это полезно и для людей, которые покупают автомобили, и для самого автопрома, который будет загружен этими заказами до конца года. Инициатива, мне кажется, правильная, программы востребованы. Я это поддерживаю. Давайте письмо, я дам поручение о выделении средств», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей
26 июня 2019
10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей
Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента
26 июня 2019
Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
26 июня 2019
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
24 июня 2019
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
21 июня 2019
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
21 июня 2019
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
20 июня 2019
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Идет загрузка...