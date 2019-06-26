10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей

16:51, 26 июня 2019, ПАИ

10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж автомобилей российского производства, сообщается на сайте кабмина по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Мантуров напомнил о введении льготных условий лизинга для бизнеса, запуске программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». На реализацию этих мер выделялось 10,4 млрд рублей, тогда удалось простимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей.

В связи с этим министр попросил выделить ещё 10 млрд рублей, уточнив, что 6 млрд направят на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд – на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса.

«То есть это полезно и для людей, которые покупают автомобили, и для самого автопрома, который будет загружен этими заказами до конца года. Инициатива, мне кажется, правильная, программы востребованы. Я это поддерживаю. Давайте письмо, я дам поручение о выделении средств», — резюмировал Дмитрий Медведев.