Утверждён новый список профессий с надбавкой к пенсии

18:02, 26 июня 2019, ПАИ

Подписано постановление о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать надбавку к пенсии в размере 25%, сообщает РИА Новости.

Список дополнен профессиями, должностями и специальностями, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования; обслуживанием, в том числе охраной производственных объектов сельского хозяйства. В список внесены и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Новая редакция списка увеличит численность получателей прибавки почти на 30 тысяч человек. Для получения прибавки граждане должны выполнить несколько условий: иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, не заниматься другой деятельностью, подлежащей обязательному пенсионному страхованию, постоянно проживать в сельской местности.