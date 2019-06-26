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Общество

Утверждён новый список профессий с надбавкой к пенсии

Подписано постановление о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать надбавку к пенсии в размере 25%, сообщает РИА Новости.

Список дополнен профессиями, должностями и специальностями, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования; обслуживанием, в том числе охраной производственных объектов сельского хозяйства. В список внесены и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Новая редакция списка увеличит численность получателей прибавки почти на 30 тысяч человек. Для получения прибавки граждане должны выполнить несколько условий: иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, не заниматься другой деятельностью, подлежащей обязательному пенсионному страхованию, постоянно проживать в сельской местности.

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