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Общество

В Псковской области два участка региональных дорог отремонтируют на сэкономленные средства

В Псковской области на сэкономленные средства будут отремонтированы два участка региональных автомобильных дорог. Об этом заявил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на встрече с журналистами 26 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, по итогам разыгранных аукционов удалось сформировать экономию, которая составила порядка 30 млн рублей. Сэкономленные средства направят на ремонт двух региональных дорог общей протяженностью 3 километра: участки трассы от федеральной автодороги Р-32 к Опочке и участок автодороги Лудони — Павы — Боровичи.

Также Борис Елкин отметил, что основные конкурсные процедуры по дорожному ремонту в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области завершены и регион приступает к активным дорожным работам. В частности, в Пскове после Ганзейских дней активно продолжатся ремонтные работы дорог, часть из которых уже выполнена.

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