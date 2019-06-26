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Общество

Нового начальника представили коллективу псковского УМВД

26 июня личному составу УМВД России по Псковской области представили нового руководителя – генерал-майора полиции Алексея Овсянникова. Его представил заместитель министра внутренних дел РФ – начальник следственного департамента генерал-лейтенант юстиции Александр Романов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,  Александр Романов отметил богатый жизненный и профессиональный опыт Алексея Овсянникова. Он отметил, что новый начальник псковского УМВД внимательно относится к людям, требовательный к себе и подчиненным.

Присутствующие на мероприятии представители органов государственной власти Псковской области  пожелали Алексею Овсянникову успехов и достижения новых рубежей в оперативно-служебной деятельности. Новый начальник псковского УМВД поблагодарил за оказанное ему доверие и выразил уверенность в том, что коллектив УМВД России по Псковской области все поставленные задачи выполнит.

Указ о назначении Алексея Овсянникова новым руководителем УМВД России по Псковской области подписал президент России Владимир Путин. Алексей Овсянников в органах внутренних дел служит с 1989 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю – начальника полиции. 

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