Транспорт для соцобслуживания населения получат все районы Псковской области в 2019 году

23:04, 26 июня 2019, ПАИ

В текущем году все районы Псковской области получат специализированный транспорт для социального обслуживания. Транспорт планируется закупить по нацпроекту «Демография», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по социальной защите Псковской области Армена Мнацаканяна.

По словам Армена Мнацаканяна, в 2019 году благодаря нацпроекту будут приобретены 29 автомобилей, дополнительно к тем, которые уже имелись ранее. На эти цели из федерального бюджета выделены 22,4 млн рублей. Он отметил, что с помощью этого транспорта специалисты будут доставлять в медицинские организации пожилых людей, проживающих в сельской местности, а соцработники будут добираться до жителей села.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области пояснил, что в регионе обслуживанием граждан на селе занимаются так называемые мобильные бригады, в состав которых входят социальные работники, представители муниципальной власти, медики, парикмахеры, а также другие специалисты.

В Псковской области расположены более 8 тысяч сельских населенных пунктов. По этому показателю регион занимает второе место в России. Именно поэтому вопрос обеспечения социальными услугами жителей села для Псковской области является актуальным. В связи с этим региональные власти называют своей первостепенной задачей обеспечение жителей качественными и своевременными услугами.