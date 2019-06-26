Из-за роста цен россияне стали реже покупать витамины

08:12, 27 июня 2019, ПАИ

Россияне стали реже покупать витамины из-за роста цен. Об этом говорится в докладе агентства DSM Group, пишет газета «Известия».

За год биодобавки стали дороже на 17%, средняя цена за упаковку составляет 190 рублей. Государственного регулирования цен на БАДы нет, так как они не являются лекарственными средствами.

Эксперты считают, что это негативно скажется на здоровье россиян. Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин отметил, что из-за неправильного питания дефицит витаминов наблюдается у большинства граждан РФ. Чаще всего встречается нехватка витамина D, который помимо биодобавок содержится в мясе и рыбе. Таккже его можно получить, пребывая на солнце. Естественные факторы позволяют организму синтезировать витамин D самостоятельно. При этом большую часть года во многих регионах России пасмурная погода, поэтому жителям приходится восполнять нехватку органических веществ искусственно, в частности, за счет добавления в рацион БАДов.