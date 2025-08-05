Как понижение ключевой ставки Банка России повлияло на инвестклимат, рассказала псковский эксперт

16:29, 05 августа 2025, ПАИ

Как понижение ключевой ставки Банка России повлияло на инвестклимат и настроение инвесторов, рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

«Обрадовались именно тренду на понижение – это хороший знак, что можно ожидать ещё более лучших новостей. Но давайте объективно, в любой инвестиционной деятельности у инвестора должна складываться финмодель, поэтому есть чёткое понимание того, что условно даже при маржинальности 20 % наценка на продукцию должна составлять не менее 25 %», – подчеркнула Екатерина Ершова.

Она уточнила, что на текущий момент в рамках инвестиционной деятельности, как и ранее, продолжается очень настороженная, взвешенная политика самих инвесторов, поскольку есть чёткое понимание того, что привлечение денежных средств не должно быть в убыток.

«Если даже по финансовой модели прослеживается какой-то положительный показатель, то в любом случае инвесторы сейчас более тщательно просчитывают внешние риски. <…> Если говорить о привлечении денежных средств как кредитных, то мы можем только говорить о безысходности ситуации, когда инвестор понимает, что для оборотных средств, например, и для того, чтобы реализовывался действующий проект, необходимо привлечение денежных средств и по финмодели это хотя бы не выходит в убыток как таковой. Можно говорить о том, что да, на этот путь надо становиться. И конечно, вот здесь чувствительность в этих 2 %. Здесь любые значения, любые цифры имеют роль», – объяснила Екатерина Ершова.

Снижение ключевой ставки на 2 % – это глоток воздуха для тех предприятий, которые рассматривали возможность привлечения денежных средств как острую необходимость в существующих реалиях, отметила эксперт.

Однако есть и другая сторона медали, поскольку положительный тренд формирует отложенный спрос: «а вдруг будет ещё снижение и зачем же торопиться», заметила гостья студии.

«Все ждут ту ставку, которая была в 2021 году, – 4,3%, ну хотя бы в 2023 году – 7,5 %. Это мы говорим о том, что последнее понижение ключевой ставки – это действительно толчок инвестиционной деятельности», – добавила Екатерина Ершова.