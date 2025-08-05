Названы проекты, которые могут рассмотреть на Совете по инвестициям в Псковской области

17:13, 05 августа 2025, ПАИ

Какие инвестиционные проекты могут быть вынесены на Совет по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 5 августа.

«Если мы говорим на перспективу, очень интересные проекты по комплексной коттеджной застройке. Для понимания, они измеряются уже не в десятки, а в сотни домов, то есть это прям комплексное освоение территории. Это одно из направлений, которое в работе. <…> По многоквартирному строительству, несмотря на то что сейчас крайне не лучшие времена, всё равно движение идёт. Застройщики понимают на перспективу, что останавливаться нельзя и освоение территорий должно быть. Не берусь сказать, что на ближайшей Совет, но эта история этого года», – сказала Екатерина Ершова.

Она отметила, что по туристической направленности тоже есть проекты. Есть один крупный туристический проект, если говорить о загородном отдыхе, уточнила она.

«Есть проекты, которые условно только находятся на предынвестиционной стадии, были защищены на Совете по инвестициям – это проекты в Палкинском районе, Бежаницком районе. И вот альтернативный такой проект с точки зрения уровня, качества проработки и объёма инвестиций мы планируем рассмотреть в Гдовском районе», – добавила гостья студии.

В Гдовском районе – история о семейном отдыхе на побережье, где планируется строительство спа-комплекса. «То есть это история, не ограничивающаяся модульным домостроением и просто проведением досуга. Будет наличие сопутствующих услуг», – объяснила эксперт.

Екатерина Ершова уточнила, что в целом по каким проектам будет дано согласие станет известно только на Совете по инвестициям, поскольку были случае, что накануне Совета инвестор отказывался, а потом за три дня до Совета всё-таки говорил, что выходит. «Разные ситуации возникают, это бизнес, живой организм», – заключила глава Фонда инвестразвития Псковской области.