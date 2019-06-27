Объём контрабанды экзотических животных снизился в России

08:32, 27 июня 2019, ПАИ

В России стало меньше случаев контрабанды экзотических животных, пишет газета «Известия». По мнению экспертов, это связано с принятием в конце 2018 года закона об ответственном отношении с животными.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что по сравнению с 2017 годом количество административных и уголовных дел за незаконный ввоз или вывоз объектов животного мира снизилось на треть. Однако на границе по-прежнему изымают зверей, птиц и рептилий, которых пытаются ввезти или вывезти из России без необходимых документов.

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Юдинцев рассказал, что чаще всего в страну незаконно ввозят ящериц, пауков, крокодилов и приматов, макак, лемуров и попугаев. Их отлавливают, в основном, на территории Кубы, Перу и Мадагаскара. Из Таиланда, Вьетнама и с Филиппин в РФ везут лекарственные препараты, содержащие части редких животных и растений. На экспорт из страны идут тигры, их кости и шкуры, желчь и лапы медведя, мускус кабарги, а также птицы семейства соколиных.

Незаконный трафик экзотических животных напрямую связан с деятельностью контактных зоопарков и мобильных зверинцев, считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Российские контактные зоопарки — настоящий конвейер смерти! Животные там содержатся с нарушением всех возможных норм, часто заболевают и очень быстро гибнут. Либо нападают на посетителей, и их усыпляют. Поэтому администрациям контактных зоопарков нужно постоянно пополнять фонды», — пояснил он. Депутат напомнил, что закон об ответственном обращении с животными запрещает деятельность таких заведений, в связи с чем контрабандисты остаются без одного из крупнейших каналов сбыта. Он уверен, что в ближайшее время контрабанда редких и экзотических животных сойдет на нет, так как на них не будет спроса.

Кроме того, экзотику везут в адрес частных коллекционеров. «Обороты в этой сфере — десятки миллионов долларов, и потому трафик сохранится, пока есть желающие купить себе рысь, львенка или пингвина. Общество должно сделать сознательный выбор и отказаться от этого», — заявила представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики зоозащитница Елена Жаркова.

Для борьбы с этим каналом контрабанды правительство РФ недавно расширило список диких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Под запрет попали все хищники весом более 20 кг, пауки, ядовитые змеи, антилопы, пингвины и филины, скорпионы, электрические скаты, акулы и мурены.