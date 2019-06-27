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Культура

Вышла очередная книга из серии «Псково-Печерские листки»

Издательство «Вольный Странник» Псково-Печерского монастыря выпустило книгу из серии «Псково-Печерские листки» — «Душа. Ее жизнь и законы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

«Псково-Печерские листки — уникальное собрание духовного опыта, накопленного насельниками Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря более чем за 500 лет», – рассказали в епархии. Тщательно отобранные и оформленные, листки издаются отдельными тематическими сборниками со времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что сборник «Душа. Ее жизнь и законы» ответит на такие вопросы, как «что такое душа и чем она живет», «как бороться с грехом» и «исправлять свое сердце». В этих листках представлен деятельный опыт святых отцов и современных подвижников о том, как строится сокровенная духовная жизнь человека.

Автор книги – Наталья Котова. Купить книгу можно по ссылке в интернет-магазине vsbook.ru.

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