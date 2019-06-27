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Общество

Как правильно выбрать зонт, объяснили в Роскачестве

Роскачество разработало рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, сообщает компания.

Зонт следует использовать по назначению, правильно и вовремя сушить. Зайдя в помещение, повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Сушка зонта в открытом виде постепенно приводит сохнущую ткань купола в негодность, а получить «сгнивший» зонт можно уже через год, если плотно сворачивать купол, не просушивая его. «Позвольте воздуху постепенно осушить зонт», - рекомендуют эксперты.

Полезно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем, стоит время от времени мыть и ручку.

При покупке важно оценить люфт в креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола, скорость и плавность открытия и сложения, отсутствие перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. «Работу «антиветра» можно проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку», - отметили специалисты.

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