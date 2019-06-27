МЧС предупреждает о сильных ливнях в Пскове и области 27 июня

10:47, 27 июня 2019, ПАИ

Очень сильные ливни ожидаются в Пскове и области днём 27 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на областной ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Начальник псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова уточнила в беседе с корреспондентом ПАИ, что в Пскове ливни уже прошли. В настоящее время обильные осадки грозят южным районам Псковской области. «В Великих Луках за ночь выпало 44 мм, это очень много», - прокомментировала Тала Нещадимова.

Она отметила, что о месячной норме осадков можно будет говорить только 1 июля, но вряд ли показатели будут превышены. «Дожди, которых все ждали целый месяц, решили вылиться за эти два дня», - пояснила начальник гидрометцентра.

В Пскове в ближайшие дни столбики термометров поднимутся не выше +20 градусов. 27 и 28 июня прогнозируются дожди, 29 и 30 июня ситуация несколько изменится в лучшую сторону. По словам Талы Нещадимовой, в субботу и воскресенье осадков станет меньше, выглянет солнце.