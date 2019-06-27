Более 336 млн рублей направят на поддержку пенсионеров и инвалидов в Псковской области

10:40, 27 июня 2019, ПАИ

В Псковской области до 2024 года на поддержку пенсионеров и инвалидов направят более 336 млн рублей, из них 147 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. Эти средства будут направлены, в первую очередь, на внедрение системы долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по социальной защите Псковской области Армена Мнацаканяна.

По словам Армена Мнацаканяна, в регионе в рамках нацпроекта «Демография» разработан проект «Старшее поколение», реализация которого поможет увеличить период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни пенсионеров и инвалидов.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области отметил, что система долговременного ухода предусматривает социальное обслуживание и оказание медицинской помощи пенсионерам и инвалидам на дому, а также медпомощь в стационарных организациях сферы социальной защиты и здравоохранения с привлечением патронажной службы и сиделок.

По данным регионального комитета, каждый третий житель Псковской области является пенсионером: на территории региона зарегистрированы 210 тысяч пожилых людей.