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Общество

Десятки миллионов евро выплатит пережившим Холокост Железная дорога Нидерландов

Десятки миллионов евро направит Железная дорога Нидерландов (Nederlandse Spoorwegen) пережившим Холокост и их родственникам. Как пишет DELFI Латвия, компания готова перечислять выплаты уже с августа 2019 года.

Пережившие Холокост получат по 15 тысяч евро, а прямые потомки, вдовы и вдовцы — от 5 000 до 7 500 евро. На выплату могут рассчитывать примерно 500 человек, выживших в годы национал-социалистической диктатуры, и порядка 5 тысяч родственников жертв.

За выполнение перевозок Железная дорога Нидерландов в годы Второй Мировой войны получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро. В 2005 году компания официально извинилась за роль, которую она сыграла в депортации евреев и цыган.

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