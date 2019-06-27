0
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
12:12
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Еще новости
Происшествия

За многомиллионый долг у владелицы мехового магазина в Пскове арестовали шубы и полушубки

За многомиллионый долг у владелицы мехового магазина в Пскове арестовали шубы и полушубки, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Свои долги предпринимательница не платит с 2017 года, общая сумма по восьми фактам задолженности составляет 2 млн 126 тысяч рублей. Оплаты в счёт задолженностей были минимальные. Владелица мехового салона уже ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, в праве проведения регистрационных действий с недвижимостью, на её банковские счета обращено взыскание. В присутствии понятых и должницы наложен арест на товар из ее магазина: норковые и каракулевые полушубки и шубы. Сумма арестованного имущества составила более 2 миллионов рублей.

Владелице мехового салона предоставлено время на добровольную оплату долга. Если этого не произойдет, полушубки и шубы будут проданы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
20 июня 2019
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки

Идет загрузка...