За многомиллионый долг у владелицы мехового магазина в Пскове арестовали шубы и полушубки

11:08, 27 июня 2019, ПАИ

За многомиллионый долг у владелицы мехового магазина в Пскове арестовали шубы и полушубки, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Свои долги предпринимательница не платит с 2017 года, общая сумма по восьми фактам задолженности составляет 2 млн 126 тысяч рублей. Оплаты в счёт задолженностей были минимальные. Владелица мехового салона уже ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, в праве проведения регистрационных действий с недвижимостью, на её банковские счета обращено взыскание. В присутствии понятых и должницы наложен арест на товар из ее магазина: норковые и каракулевые полушубки и шубы. Сумма арестованного имущества составила более 2 миллионов рублей.

Владелице мехового салона предоставлено время на добровольную оплату долга. Если этого не произойдет, полушубки и шубы будут проданы.