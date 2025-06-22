Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Новосокольническом округе
Лобовое столкновение автомобиля Skoda с микроавтобусом Peugeot произошло в Новосокольническом округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, 51-летняя женщина, водитель легкового автомобиля, почувствовала недомогание за рулём, что привело к ДТП. В результате аварии водитель Skoda получила травму ноги, ей на месте оказывают медицинскую помощь. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.
Помимо бригады скорой помощи, на месте ДТП работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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