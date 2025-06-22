Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Новосокольническом округе

18:11, 20 июня 2025, ПАИ

Лобовое столкновение автомобиля Skoda с микроавтобусом Peugeot произошло в Новосокольническом округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, 51-летняя женщина, водитель легкового автомобиля, почувствовала недомогание за рулём, что привело к ДТП. В результате аварии водитель Skoda получила травму ноги, ей на месте оказывают медицинскую помощь. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Помимо бригады скорой помощи, на месте ДТП работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.