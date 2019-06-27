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Два человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 26 июня в 12:20 на 18-ом километре автомобильной дороги Струги-Красные — Зовка. 28-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21214 выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Renault Duster, которым управлял 63-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 22-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21214 и 71-летний пассажир автомобиля Renault Duster. 

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