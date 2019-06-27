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Более 70 тысяч рублей украл лжебанкир с банковских карт псковичей

Со счетов банковских карт шести жителей Псковской области были украдены более 70 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи установили, что 30-летний житель Санкт-Петербурга отправил массовую рассылку СМС-сообщений с ложной информацией о блокировке банковских карт псковичей. Получая сообщения, граждане перезванивали на указанный номер. Петербуржец представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он утверждал, что с картами псковичей совершена подозрительная операция и просил их сообщить ему номер карты и три цифры с оборотной стороны карты. После этого он снимал деньги с карт своих доверчивых жертв.

Злоумышленник был установлен. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и возместил потерпевшим ущерб в полном объеме. Возбужденное против него уголовное дело направлено в суд.

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