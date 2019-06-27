0
11:52
Псковский драмтеатр запустил льготную предпродажу билетов
10:14
Старинные фарфоровые фигурки нашли псковские археологи
09:51
Международные Ганзейские дни откроются в Пскове 27 июня
17:17
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
17:07
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
11:06
В Псковской области появится музей льна
10:33
В Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» каждый сможет снять собственную короткометражку
Еще новости
Культура

Псковский драмтеатр запустил льготную предпродажу билетов

С 26 июня Псковский театр драмы запустил предварительную продажу билетов по новым правилам, которые позволят зрителям заранее планировать посещение спектаклей и существенно сэкономить при этом. Детали Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Чтобы получить скидку в размере 50%, нужно купить билет в кассе театра до 1-го числа месяца, в котором назначен спектакль. После билеты на все спектакли месяца будут продаваться без скидок. 

Новые правила действуют только на спектакли, идущие на Большой сцене. Скидку можно получить только в кассе, на онлайн-покупку льготная продажа билетов не распространяется.

Спектакли август-сентябрь (Большая сцена):

24 августа 18:00 - «Очень громкая премьера»

29 августа 19:00 - «Ревизор»

28 сентября 18:00 - «Очень громкая премьера»

29 сентября 18:00 - «Ревизор»

С 27 июня по 25 июля касса театра работает в Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 24) с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00, суббота и воскресенье - выходные. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30, с 16:45 до 17:00.

Телефон: +7 (8112) 66-89-20.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский драмтеатр запустил льготную предпродажу билетов
27 июня 2019
Псковский драмтеатр запустил льготную предпродажу билетов
Старинные фарфоровые фигурки нашли псковские археологи
27 июня 2019
Старинные фарфоровые фигурки нашли псковские археологи
Международные Ганзейские дни откроются в Пскове 27 июня
27 июня 2019
Международные Ганзейские дни откроются в Пскове 27 июня
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
26 июня 2019
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
26 июня 2019
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
В Псковской области появится музей льна
26 июня 2019
В Псковской области появится музей льна 1
В Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» каждый сможет снять собственную короткометражку
26 июня 2019
В Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» каждый сможет снять собственную короткометражку
Юлия Пересильд: Я не боюсь делать шаг во что-то абсолютно новое
26 июня 2019
Юлия Пересильд: Я не боюсь делать шаг во что-то абсолютно новое

Идет загрузка...