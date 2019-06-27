Псковский драмтеатр запустил льготную предпродажу билетов

11:52, 27 июня 2019, ПАИ

С 26 июня Псковский театр драмы запустил предварительную продажу билетов по новым правилам, которые позволят зрителям заранее планировать посещение спектаклей и существенно сэкономить при этом. Детали Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Чтобы получить скидку в размере 50%, нужно купить билет в кассе театра до 1-го числа месяца, в котором назначен спектакль. После билеты на все спектакли месяца будут продаваться без скидок.

Новые правила действуют только на спектакли, идущие на Большой сцене. Скидку можно получить только в кассе, на онлайн-покупку льготная продажа билетов не распространяется.

Спектакли август-сентябрь (Большая сцена):

24 августа 18:00 - «Очень громкая премьера»

29 августа 19:00 - «Ревизор»

28 сентября 18:00 - «Очень громкая премьера»

29 сентября 18:00 - «Ревизор»

С 27 июня по 25 июля касса театра работает в Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 24) с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00, суббота и воскресенье - выходные. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30, с 16:45 до 17:00.

Телефон: +7 (8112) 66-89-20.