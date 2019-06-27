Названы лучшие вузы России по версии Forbes

12:09, 27 июня 2019, ПАИ

Журнал Forbes представил свой новый рейтинг российских вузов, в котором оценил качество российского образования. Также журнал выяснил, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Вузы были оценены по 10 параметрам в трех группах: качество образования, качество выпускников, «элитность» учебного заведения. Также аналитики оценили долю предпринимателей в общем количестве выпускников.

Первое место в рейтинге занял Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». На втором месте - Московский государственный институт международных отношений МИД России, на третьем — Московский физико-технической институт. Всего в рейтинг вошли 100 российских вузов.

Псковский госуниверситет в список не включен.