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Культура

Спектакль Псковского театра кукол «Фауст» показали на Международном фестивале «КУКАRТ»

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Спектакль Псковского областного театра кукол «Фауст» показали на Фестивале кукольных и синтетических театров «КУКАRT», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Показ прошел на сцене Санкт-Петербургского театра марионеток имени Е.С. Деммени. В социальных сетях появились первые отзывы. «Понравилось все - химические опыты, смена декораций, сами декорации, визуальный ряд небесной сферы и дна морского. Собственно, громкие и продолжительные, и долго не смолкающие аплодисменты были тому доказательством. Сколько раз кричали «браво», даже сосчитать трудно», – говорится в одном из отзывов.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Актеры в спектакле «Фауст» не только водят кукол, но и демонстрируют свой драматический потенциал.

25-й Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КУКART» - это самый крупный форум кукольников, не имеющий аналогов на российской арт-сцене, проходит ежегодно, начиная с 1993 года, в период белых ночей - с 22 июня по 30 июня.

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