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Общество

Фотоконкурс «Семья. От влюбленности до Любви» проводит Великолукская епархия

Внеконкурсная фоторабота «Счастье любит тишину», автор Инна Конюшанец, Великие Луки.

Великолукская епархия объявила фотоконкурс «Семья. От влюбленности до Любви», приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности 8 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в епархии.

В конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и любители, на снимках которых запечатлены таинство венчания, теплые семейные отношения, семейный досуг или влюбленные люди.

Заявки в свободной форме и конкурсные материалы принимаются по 5 июля. От одного человека принимаются не более 3-х работ. Их следует отправлять на электронную почту Информационно-аналитического отдела Великолукской епархии: info@luki-eparhia.ru с пометкой «фотоконкурс». Все присланные фото нужно пронумеровать. Информация о фотографиях и их название должны содержаться в тексте письма, а не в имени файла. В сообщении необходимо указать: ФИО фотографа, сделавшего фото, город и название присланных работ.

Все снимки, отвечающие условиям конкурса, будут опубликованы в альбоме официальной группы Великолукской епархии «ВКонтакте».

Итоги будут подведены в Великих Луках во время празднования Дня семьи, любви и верности. Жюри конкурса определит победителей, которые получат ценные призы. Лучшие фотоработы представят широкой аудитории на сайте Великолукской епархии.

Положение о конкурсе «Семья. От влюбленности до Любви» ЗДЕСЬ.

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