Жители Пскова почтили память партизан и подпольщиков

12:49, 27 июня 2019, ПАИ

Жители Пскова почтили память партизан и подпольщиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, митинг прошел 27 июня. В нем приняли участие депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города Владимир Воробьев, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники центра «Патриот», которые несли почетный караул у Партизанского камня, представители ветеранских организаций.

«Наш народ никогда не забудет грозные дни и годы Великой Отечественной войны. Тогда на защиту Родины встали все граждане страны, в том числе и жители Псковщины», - обратился к участникам митинга Владимир Воробьев. - Все они боролись против ненавистного врага, стремясь изгнать его с родной земли. Псковские подпольщики и партизаны внесли свой весомый вклад в эту борьбу. Они занимались разведкой, проводили диверсии». Замглавы Пскова заметил, что отдельно вошел в историю подвиг псковичей по организации партизанского обоза для жителей блокадного Ленинграда, это «символ мужества, стойкости и единения всего народа».

Затем собравшиеся почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны советских граждан минутой молчания и возложили цветы к Партизанскому камню.

29 июня - День партизан и подпольщиков. Дата была установлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 апреля 2009 года «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

На территории сегодняшней Псковской области в годы войны действовали 57 тысяч партизан. В результате трехлетних ожесточенных боев и диверсий они уничтожили 150 тысяч солдат, 1600 паровозов, 24 тысячи вагонов, 120 самолетов, другую военную технику.

В оккупированном Пскове действовали несколько боевых групп, в которые входили рабочие местных предприятий, молодежь. Патриоты выпускали листовки, оказывали помощь советским военнопленным, собирали разведданные, уничтожали гитлеровских солдат и офицеров. Многие подпольщики погибли, в том числе руководители Псковского подпольного центра.