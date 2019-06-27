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Общество

32 школьника из Псковской области набрали 100 баллов по ЕГЭ

По промежуточным итогам основного периода сдачи ЕГЭ в Псковской области 32 школьника (в 2018 году — 34) из общего количества экзаменуемых набрали 100 баллов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, на экзамене по русскому языку отличились 8 выпускников (в 2018 году — 19), по химии — 11 (в 2018 — 7), по литературе — 4 (в 2018 — 1), по обществознанию — 2 (в 2018 — 1), по математике (профильный уровень) — 2 (в 2018 — 0), по биологии — 2 (в 2018 — 1), по истории — 3 (в 2018 — 2).

На уровне прошлого года осталось количество участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов по русскому языку (573) и информатике. При этом улучшились результаты ЕГЭ у выпускников, выбравших математику (профильный уровень), историю, физику, химию, английский язык. В 2019 году для участников госэкзамена сложными оказались испытания по литературе, биологии, обществознанию.

В 2019 году на итоговую аттестацию на знание школьной программы зарегистрировались 3 тысячи 237 человек, из которых 3 тысячи 50 — выпускники этого года.

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