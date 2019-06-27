Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук

13:26, 27 июня 2019, ПАИ

В результате сильного ливня улицы Великих Лук 27 июня затопило. Об этом сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Великие Луки». Так, например, выглядит улица Ленина.

Видео Кирилла Кузнецова

Пользователь Кирилл Кузнецов поделился видеозаписью, на которой можно увидеть масштаб последствий стихии.

Участник группы Ольга Иванова разместила фотографию еще одного затопленного участка города. Нет сомнений, что выйти без сапог у жильцов точно не получится.

На фотогафии видно, что вода затопила всё дорожное полотно, включая пешеходные зоны. В некоторых местах уровень воды доходит до колен взрослого человека.

Утром 27 июня ГУ МЧС России предупредило об очень сильных ливнях в Пскове и области. Начальник псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова подчеркнула, что обильные осадки грозят южным районам Псковской области. «В Великих Луках за ночь выпало 44 мм, это очень много», - рассказала она.