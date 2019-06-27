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Общество

Стиль вождения будут оценивать в России

В России будут оценивать стиль вождения. Соответствующий сервис для оценки качества вождения разрабатывает национальная технологическая инициатива «Автонет». Его планируется запустить в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчиков.

По словам разработчиков, сервис будет использоваться для формирования рынка страховых услуг на основе персональных телематических данных. Страховые компании смогут использовать эти данные для формирования стоимости полиса для клиента с учетом оценки его риска.

Оценивать качество вождения будут по состоянию автомобиля и параметрам его движения, используя данные операторов телематических и сервисных платформ. Также оценку будут проводить по данным ГИБДД (попадание в ДТП и нарушение ПДД) и по данным ЭРА-ГЛОНАССа.

В «Автонете» отметили, что сервис будет доступен в 2021 году с запуском платформы «АвтоДата» - сервисной навигационно-телематической платформы, обеспечивающей сбор и аналитику данных по автотранспорту из различных информационных систем.

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