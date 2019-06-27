В России упрощают порядок получения государственных услуг инвалидами

14:23, 27 июня 2019, ПАИ

Государственная дума России приняла 27 июня во втором чтении законопроект, который упростит для инвалидов порядок получения государственных и муниципальных услуг, пишет ТАСС.

Законопроект позволит избавить людей с ограниченными возможностями от обязанности подавать в профильные органы медицинские справки, подтверждающие инвалидность, когда они обращаются за социальной поддержкой.

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев пояснил, что законопроект направлен на дальнейшее развитие федерального реестра инвалидов. По его словам, у каждого органа муниципальной власти и органов исполнительной власти будет возможность получения информации из этого федерального реестра. «И человеку с инвалидностью не надо будет предоставлять справку об инвалидности, если он включен в этот реестр», - уточнил парламентарий.

Этот же законопроект совершенствует реализацию прав инвалидов на бесплатную парковку при помощи указанного реестра.