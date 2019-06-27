На стадионы в Плюссе и Новоржеве потребуется более 20 млн рублей

15:19, 27 июня 2019, ПАИ

На подготовку площадки для стадионов в Плюссе и Новоржеве потребуется более 20 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания. 27 июня прошло рабочее совещание по вопросу подготовки основания, благоустройства территории и монтажа оборудования физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в двух муниципалитетах.

На совещании присутствовали председатель ПОС Александр Котов, представители проектной организации, управления госэкспертизы, комитета по спорту, комитета по строительству и ЖКХ, управления капитального строительства и администрации Плюсского района.

Указанная сумма была заложена в первоначальной смете, однако в ходе работ по проекту стадиона в Плюссе выяснилось, что этих денег не хватит – требуется еще порядка 4 млн рублей.

Представитель проектной организации Галина Коновалова рассказала, что проект не пройдет госэкспертизу, если будет превышена сумма, поэтому была попытка найти компромисс. Проектировщики смогли уложиться в 10 млн рублей, заменив сварной забор на сетку рабица, исключив газон вокруг площадки и лотки для водоотведения и уменьшив толщину асфальтобетона на спортивной площадке и подъезде к стадиону.

«Мы поставим оборудование стоимостью 25 млн рублей, огородим его сеткой, а асфальт такой толщины через год развалится», - не согласился с таким предложением Александр Котов. Он напомнил, что работы осуществляются в рамках национальных проектов и партийного проекта «Единой России». «Финансирование на последующие объекты мы получим только в том случае, если сейчас работу выполним добросовестно. Надо и об этом помнить, чтобы потом не краснеть», - подчеркнул председатель областного Собрания депутатов.

«Объект для Плюссы долгожданный, делать его надо качественно», - констатировал заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев.

Затем участники совещания обсудили возможность сокращения расходов. Отмечалось, что видеонаблюдение, освещение и подключение воды исключить из проекта невозможно, так как ФОКОТ предназначен для использования круглый год и предполагает заливку катка.

«У нас остаётся только один выход – обратиться к губернатору с просьбой о выделении дополнительных средств из бюджета области. Боюсь, с аналогичной ситуацией мы столкнёмся и в Новоржеве. Надо быть к этому готовыми», - отметил Александр Котов.

В ближайшее время будет подготовлена новая смета. Плюсский район рассчитывает объявить конкурс по определению подрядчика уже 8 июля.

Аукцион на поставку оборудования для будущих спорткомплексов проводился централизованно для всех ФОКОТов, возведение которых осуществляется в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в 2019 году. Итоги подведены 27 июня. Работы финансируются из трёх источников – большую часть составляет субсидия из федерального бюджета, также предусмотрено региональное софинансирование, не менее 1% от стоимости подготовительных работ должно быть выделено из муниципальных бюджетов.