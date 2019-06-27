Ольга Голодец: Ганзейские дни — это важное объединяющее мероприятие

15:13, 27 июня 2019, ПАИ

Ганзейские дни Нового времени, проводимые в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года, это не просто серия деловых встреч и обширная культурная программа. Это «важное объединяющее мероприятие», - так считает вице-премьер правительства России Ольга Голодец, прибывшая в Псков на открытие мероприятия.

Она подчеркнула, что в состав Ганзейского Союза сейчас входят 192 города 16 стран мира, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Голодец рассказала, что успела пообщаться с ребятами, которые в составе сводного хора будут выступать на открытии Ганзейских дней.

«К нам приехали ребята из разных стран, и они будут петь вместе. Это очень важно. Такая дружба способствует укреплению гуманитарных и культурных связей», - сказала она.

Ольга Голодец обратила внимание журналистов на то, как сильно изменился Псков, встречающий гостей — он похорошел, отреставрировано много памятников. «Это замечательное мероприятие. Я поздравляю всех, кто в нем участвует», - добавила она.