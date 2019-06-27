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Общество

Высшее образование подорожало в России

Стоимость обучения в российских высших учебных заведениях возросла. За последний год цены на обучения увеличились в среднем на 19%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата и единой межведомственной информационно-статистической системы.

Эксперты отмечают, что в мае семестр учебы в государственном высшем учебном заведении подорожал в среднем до 68,9 тысяч рублей. При этом они считают, что в сентябре цены могут снова увеличиться.

Одной из причин подорожания является сокращение бюджетных мест на фоне увеличения количества абитуриентов. По мнению президента всероссийского фонда образования Сергея Комкова, такая ситуация создает повышенный спрос на платное обучение.

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