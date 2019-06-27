Михаил Ведерников заручился поддержкой вице-премьера в продолжении реконструкции «Машиностроителя»

16:08, 27 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заручился поддержкой заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец в реконструкции второй очереди стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работы нужно продолжить для обеспечения преемственности и непрерывности. По его словам, на этой территории необходимо возвести современный многофункциональный спортивный комплекс, в котором смогут заниматься гимнасты, легкоатлеты и простые горожане. «Создание такого спортивного ядра очень важно для города и области», — заявил Михаил Ведерников. Согласился с этим и заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

«Надо оперативно оформить заявку. Часть проекта можно реализовать по госпрограмме. Подготовьте предложения и начнем работать», — ответила Ольга Голодец.

Глава региона заверил, что в течение недели вопрос будет проработан, и поблагодарил заместителя председателя правительства за помощь и поддержку. «Средства на первую очередь объекта перечислены в полном объеме, теперь наша задача, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок», — сообщил губернатор.

Ольга Голодец находится в Псковской области с рабочим визитом. Она посетила стадион «Машиностроитель», реконструкция которого проводится в рамках подготовки Пскова к Ганзейским дням, оценила качество проведенных работ во Дворе Постникова и Варлаамовском углу.

ФОТОРЕПОРТАЖ о пребывании Ольги Голодец в Пскове здесь >>>.