Командир десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ оценил уровень учения «Славянское братство-2019»

16:31, 27 июня 2019, ПАИ

В городе Панчево на базе специальной бригады Армии Сербии торжественно закрылось международное российско-сербско-белорусское тактическое учение «Славянское братство-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Итоги мероприятия подвел командир десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ гвардии полковник Виктор Бабиков. Он предложил продолжить сотрудничество, так как оно позволяет сплотить военнослужащих России, Белоруссии и Сербии и проверить вооружение и технику в новых условиях.

«В дальнейшем нам необходимо продолжать совместные тактические мероприятия, которые сплачивают воинские коллективы, и расширяют географию проведения учений, а также позволяют проверить готовность нашего личного состава, вооружения и военной техники в новых условиях», — отметил Виктор Бабиков.

За две недели десантники из трех стран успешно выполнили совместное десантирование и обезвредили условных террористов, форсировали водную преграду, продемонстрировали точность стрельбы и слаженные тактические действия совместных коалиционных подразделений.

Учение собрало более 600 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники и 5 самолетов военно-транспортной авиации. От Российской Федерации в мероприятии приняли участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ и пять экипажей самолетов Ил-76 ВТА.