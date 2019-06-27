В Стругах Красных предприниматель оштрафован за нелегальную торговлю водкой

16:46, 27 июня 2019, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал индивидуального предпринимателя, владельца одного из магазинов в Стругах Красных, виновным в незаконном обороте алкоголя и назначил ему наказание в виде административного штрафа на общую сумму 13 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Установлено, что в одном из магазинов в Стругах Красных незаконно находились в обороте свыше 160 бутылок водки. Товар был изъят и отправлен на экспертизу, по результатам которой подтвердилось, что данный алкоголь находится в незаконном обороте.

Изъятый алкоголь будет уничтожен, а предпринимателю за нарушение российского законодательства теперь предстоит выплатить штрав в размере 13 тысяч рублей.