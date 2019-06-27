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Общество

В России хотят взять под контроль расходы граждан

В России предложили ввести контроль за расходами граждан в целях борьбы с теневой экономикой. Соответствующую идею сейчас рассматривает Минэкономразвития, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллу Панину.

По её словам, к данной теме нужно подходить очень аккуратно. «Не все её поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — контроль соотношения доходов и расходов», — сказала она.

Бэлла Панина отметила, что по данным Росстата доля теневого сектора составляет 12-14% от всего экономического оборота в стране. При этом она добавила, что по информации МВФ в теневом секторе находится 33,4% российской экономики. Подробности идеи с контролем расходов Бэлла Панина раскрывать не стала, пояснив, что идея еще «сырая».

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