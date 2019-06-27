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Два жителя Петербурга случайно уплыли в Эстонию

Два жителя Санкт-Петербурга случайно уплыли в Эстонию. 27 июня мужчины во время прогулки на моторной лодке по реке Нарва заплыли на территорию соседнего государства, сообщает «Фонтанка».

Россиян задержали сотрудники Погрануправления ФСБ по городу и Ленобласти и их эстонские коллеги. Назпланированный вояж в соседнюю страну обошелся каждому отдыхающему в сумму в размере 4,5 тысяч рублей. Такой штраф им назначили за нарушение госграницы (ч.1 ст. 18.1 КоАП).

В ведомстве напомнили, что плавсредства следует ставить на учёт в пограничном органе и уведомлять о предстоящей прогулке не менее чем за два часа до выхода в российскую часть пограничных водоёмов и после вовзращения.

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