Депутат Александр Баев поздравил с 90-летием псковичку Анну Золотову

18:00, 27 июня 2019, ПАИ

27 июня депутат Псковской городской Думы Александр Баев поздравил с 90-летием Анну Золотову - ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Александр Баев вручил имениннице приветственный адрес и. п. главы Пскова Елены Полонской и памятный нагрудный знак «75 лет освобождения Пскова». Он пожелал имениннице здоровья, благополучия, отличного настроения и отметил, что именно на поколение победителей равняются юные псковичи.

Александр Баев подчеркнул, что горожане благодарны ветеранам за их личный вклад в работы по восстановлению Пскова после войны.

Поздравить именинницу пришел председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. Он вручил ветерану поздравительную открытку от президента России Владимира Путина и поздравленние от губернатора региона Михаила Ведерникова.

Именинница поблагодарила гостей за оказанное внимание и поделилась своими воспоминаниями о жизни в военное время.