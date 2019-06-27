Жители одной из деревень Себежского района предотвратили преступление

19:50, 27 июня 2019, ПАИ

Жители деревни Затурье Себежского района предотвратили кражу своих велосипедов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел в мае этого года. 32-летний нетрезвый злоумышленник прошел через открытые ворота во двор одного из домов в указанной деревне, затем вошел в сарай, где увидел два велосипеда, которые решил похитить. Как только он перевез транспортные средства за ворота, его заметили хозяева дома, которые и позвонили в полицию. Правоохранители задержали мужчину.

Районный следственный отдел возбудил по факту кражи уголовное дело. После проведения процессуальных действий и оперативных мероприятий дело рассмотрел суд, который оштрафовал виновного на 5 тысяч рублей.