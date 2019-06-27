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Общество

Проект «Культпросвет» представила Псковская область в День регионов на форуме «Ладога»

Проект «Культпросвет», направленный на помощь детям из деревень и сел в посещении учреждений культуры в Пскове, представила делегация Псковской области на молодежном форуме «Ладога» в рамках Дня регионов 27 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, о проекте рассказала псковичка Нина Антипова.

По итогам презентации заместитель губернатора Николай Цветков и руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, которые возглавили делегацию региона, обсудили с Ниной Антиповой вопросы, в которых они могут оказать помощь для успешного развития инициативы.

Кроме этого, вице-губернатор принял участие в спортивных играх в рамках «Года здорового образа жизни» в Ленинградской области – это помогло заработать делегации региона дополнительные очки.

Также под руководством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана состоялась форсайт-сессия «Инструменты вовлечения молодежи в социальную практику».

На заседании региональных площадок Псковская область соседствовала с Калининградской областью, чью делегацию возглавил губернатор Антон Алиханов. По итогам общения псковичи решили присоединиться к проекту калининградских коллег «Поезд памяти», который приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

28 июня на молодежном форуме «Ладога» пройдет защита проектов региональных делегаций. Победители получат грант от «Росмолодежи» размером до 3 млн рублей.

Псковская область представит шесть проектов разной направленности: предотвращение профессионального выгорания при помощи танцевальной терапии, медицинская помощь животным, хозяева которых не могут позволить себе дорогостоящее лечение, социальные проекты для пожилых людей, студентов-первокурсников, учеников сельских школ, а также по борьбе с наркоманией с помощью киберспорта. Результаты по итогам заседания экспертной комиссии объявят 29 июня.

Делегация Псковской области на молодежном форуме «Ладога» одна из самых многочисленных — 35 человек. В ее состав вошли студенты высших учебных заведений из Пскова, Великих Лук, а также работающая молодежь. На протяжении форума псковичи участвуют в обучающих семинарах, практических занятиях, конкурсах и коллективных играх.

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