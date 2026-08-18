Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Евстигнеев день: зачем на Руси выходили в поле с конопляным маслом и искали «житную матку»

18 августа православные верующие вспоминают святого Евсигния Антиохийского, которого на Руси называли Евстигнеем. В народном календаре этот день был связан с жатвой, обрядами защиты урожая и особыми приметами, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Святой Евсигний родился в Антиохии в III веке. Около шести лет он служил в римской армии при нескольких императорах. По преданию, однажды во время службы Евсигний увидел в небе крест, сложенный из звезд. Это знамение он воспринял как обещание побед в сражениях.

В преклонном возрасте святой оставил военную службу и вернулся на родину. Он посвятил себя молитве, посту и посещению храмов. Однако во время правления императора Юлиана Отступника Евсигния привели на суд по доносу. Святой обличил правителя за борьбу с христианством и напомнил ему о Константине Великом – христианском императоре. Евсигнию было уже 110 лет, но возраст не спас его от казни.

На Руси день Евстигнея имел особое значение для земледельцев. Считалось, что именно в это время нужно было позаботиться о защите жнивья от нечистой силы. Рано утром крестьяне отправлялись в поле с конопляным маслом и совершали специальный обряд, обращаясь к Матери Сырой Земле. Масло выливали на землю четыре раза, поворачиваясь к каждой из сторон света и прося защитить урожай от ветров, морозов и других природных бедствий.

Особое внимание во время жатвы уделяли необычным колосьям. Если на одном стебле обнаруживали сразу несколько колосьев, находку считали счастливой. А 12 колосьев на одном стебле называли «житной маткой». Такой стебель бережно хранили до весны, а при следующем посеве его зерна бросали в землю первыми в надежде на богатый урожай.

Были у Евстигнеева дня и свои гастрономические традиции. В этот день полагалось испечь ячменный хлеб из первого намолота. К нему подавали сырой лук, хлеб, соль и квас. Считалось, что такая пища помогает сохранить здоровье и придаёт лицу свежесть. Связки лука развешивали в домах – наши предки верили, что они очищают воздух.

Не обходилось и без погодных примет. По Евстигнееву дню пытались определить, каким окажется декабрь. А вечером отправлялись в поле и громко кричали, прислушиваясь к эху: если оно разносилось далеко, ждали солнечной погоды, а если звук возвращался быстро – ожидали дождя.

Так день памяти святого Евсигния на Руси соединил христианскую традицию с древними земледельческими обычаями, приметами и обрядами, связанными с последними днями летней жатвы.

Ранее сообщалось, что 18 августа псковичей ожидают дожди, холодный ветер и +20 градусов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






18 августа 2026

Гостем программы «Оглавление» станет Алексей Севастьянов
18 августа 2026

Спрос на поезда в Петербург после анонса концертов Канье Уэста подскочил в 41 раз
18 августа 2026

Медиасообщество просит Верховный суд защитить СМИ от фотоэкстремизма
18 августа 2026

Зверь, который не пускал грешников в рай: псковские археологи рассказали о самых необычных находках сезона
18 августа 2026

Псковичам разъяснили порядок вызова аварийных служб через «Госуслуги Дом»
18 августа 2026

Организации сферы ЖКХ Псковской области продолжают переходить в МАХ
18 августа 2026

В центре Пскова начались работы на месте бывшего Белорусского рынка
18 августа 2026

В Печорском районе развивают туробъект с привлечением льготного кредитования

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...