Псковские росгвардейцы прошли испытания на право ношения знака отличия СОБР I степени

08:50, 18 августа 2026, ПАИ

В Архангельске прошли испытания на право ношения знака отличия специального отряда быстрого реагирования I степени. За право получить знак боролись 22 сотрудника из восьми СОБР управлений Росгвардии по Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской и Псковской областям, республикам Карелии и Коми, а также Главного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все они ранее уже получили право носить знак отличия II степени, уточнили ПАИ в управлении Росгвардии по Псковской области.

Испытания продолжались три дня. Участники прошли медицинский осмотр, сдали зачёты и нормативы по различным направлениям подготовки, продемонстрировали навыки обращения с табельным оружием и физическую подготовку.

До финальной части, где цена ошибки особенно высока, добрались только трое сотрудников. Им предстояло за ограниченное время совершить трёхкилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке, после чего с использованием альпинистского снаряжения штурмовать здание. По легенде, внутри находился вооружённый преступник, на задержание или нейтрализацию которого отводилось не более 2,5 минуты.

На следующем этапе без отдыха участники должны были, не касаясь земли, перенести два 25-килограммовых ящика с боеприпасами на 50 метров. Затем – выполнить задания по экстремальному вождению, отразить вооружённое нападение из засады, эвакуировать условно раненого сослуживца весом около 90 кг и оказать ему доврачебную помощь в безопасной зоне.

Завершала испытания стрельба. За 5,5 минуты бойцам необходимо было продемонстрировать точность при обращении со всеми видами оружия, используемого подразделениями быстрого реагирования Росгвардии.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе псковский росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия и более 500 боеприпасов.