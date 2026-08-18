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Общество

Псковский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасный школьный ранец

В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Псковской области напомнило родителям, на что обратить внимание при покупке школьного ранца. От правильного выбора зависит не только удобство ребенка, но и нагрузка на его позвоночник.

Для учеников начальных классов вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов. Для школьников средних и старших классов допустимый вес – до 1 килограмма.

Особое внимание специалисты советуют уделить спинке. Для младших школьников она должна быть формоустойчивой, с жёсткой вставкой, чтобы ранец плотно прилегал к спине и помогал равномерно распределять нагрузку.

Лямки должны быть широкими, мягкими и регулируемыми. Кроме того, на ранце необходимы светоотражающие элементы – на передней и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане.

При покупке также следует проверить маркировку. Информация на изделии должна быть указана на русском языке и содержать возраст пользователя, наименование товара, сведения о производителе и страну изготовления.

В региональном Роспотребнадзоре также напомнили, что до 21 августа проходит горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты ответят на вопросы о детской одежде и обуви, игрушках, школьной форме, канцелярии и детском питании.

Получить консультацию можно по телефонам: Псков 8 (8112) 29-06-58, 29-06-59, 29-06-60; Великие Луки 8 (81153) 7-62-42; Невель 8 (81151) 2-19-61; Остров 8 (81152) 3-28-98.

Также круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43, звонок бесплатный.

Ранее эксперты порекомендовали, как сэкономить при подготовке к школе.

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