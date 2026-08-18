Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Млечный Путь, Персеиды и Starlink: астролюбитель снял ночное небо над Псковской областью

Млечный Путь, августовские Персеиды и десятки спутников Starlink – всё это можно увидеть на новом таймлапсе, снятом над Псковской областью. Автором видео стал псковский астролюбитель Пётр Митрофанов. Им он поделился в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Съёмка проходила в течение двух ночей – в период пика метеорного потока Персеиды и следующей ночью. В объектив попали звёздное небо и летний Млечный Путь, яркие метеоры августовского звездопада, а также многочисленные спутники Starlink, пролетающие над регионом.

Камера запечатлела ночные пейзажи в разных уголках Псковской области – в том числе над Михайловым Погостом в Дновском районе и Мальским скитом в Печорском районе.

Завершает атмосферные кадры туман, который поднялся над полем на рассвете.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа в объектив Петра Митрофанова попало около 126 метеоров.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






18 августа 2026

Гостем программы «Оглавление» станет Алексей Севастьянов
18 августа 2026

Спрос на поезда в Петербург после анонса концертов Канье Уэста подскочил в 41 раз
18 августа 2026

Медиасообщество просит Верховный суд защитить СМИ от фотоэкстремизма
18 августа 2026

Зверь, который не пускал грешников в рай: псковские археологи рассказали о самых необычных находках сезона
18 августа 2026

Псковичам разъяснили порядок вызова аварийных служб через «Госуслуги Дом»
18 августа 2026

Организации сферы ЖКХ Псковской области продолжают переходить в МАХ
18 августа 2026

В центре Пскова начались работы на месте бывшего Белорусского рынка
18 августа 2026

В Печорском районе развивают туробъект с привлечением льготного кредитования

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...