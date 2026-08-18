Млечный Путь, Персеиды и Starlink: астролюбитель снял ночное небо над Псковской областью

07:25, 18 августа 2026, ПАИ

Млечный Путь, августовские Персеиды и десятки спутников Starlink – всё это можно увидеть на новом таймлапсе, снятом над Псковской областью. Автором видео стал псковский астролюбитель Пётр Митрофанов. Им он поделился в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Съёмка проходила в течение двух ночей – в период пика метеорного потока Персеиды и следующей ночью. В объектив попали звёздное небо и летний Млечный Путь, яркие метеоры августовского звездопада, а также многочисленные спутники Starlink, пролетающие над регионом.

Камера запечатлела ночные пейзажи в разных уголках Псковской области – в том числе над Михайловым Погостом в Дновском районе и Мальским скитом в Печорском районе.

Завершает атмосферные кадры туман, который поднялся над полем на рассвете.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа в объектив Петра Митрофанова попало около 126 метеоров.