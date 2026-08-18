В детских садах с 1 сентября введут новые правила: изменятся музыка, занятия и оформление групп

08:10, 18 августа 2026, ПАИ

В российских детских садах с 1 сентября 2026 года начнут действовать новые рекомендации Минпросвещения. Они затронут музыкальный репертуар, занятия с детьми, оформление групп и взаимодействие педагогов с родителями. О ключевых изменениях рассказали «Известия».

Одним из нововведений станет единая федеральная методическая библиотека для дошкольных учреждений. На цифровой платформе разместят прошедшие экспертный отбор материалы: сценарии занятий, методические разработки, художественную литературу и сказки, мультфильмы, обучающие игры, а также перечень игрушек и других средств обучения.

Контент будут подбирать с учётом возраста детей, педагогической ценности и психологической безопасности. В материалах также должны учитываться традиционные ценности.

Для воспитателей библиотека станет источником готовых сценариев и дидактических материалов, а родители смогут использовать её для подбора развивающих занятий и литературы для дома.

При этом эксперты отмечают, что одной цифровой платформы для эффективного взаимодействия с семьями может быть недостаточно. По мнению детского психолога Надежды Резеновой, живое общение воспитателей с родителями остаётся более ценным – например короткие разговоры при передаче ребёнка или регулярные родительские встречи.

Новые рекомендации также касаются организации пространства в детских садах. Помещения должны быть современными, безопасными и инклюзивными.

Отдельные требования предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья: при оформлении групп необходимо учитывать их особые потребности и обеспечивать доступность пространства для всех воспитанников.

Сенатор Игорь Мурог считает, что для реализации этих требований понадобятся регулярное сопровождение специалистов, междисциплинарные консилиумы и методические консультации для конкретных дошкольных учреждений.

Ещё одно заметное изменение касается музыкального репертуара.

С 1 сентября из программ будут исключать песни, которые могут быть непонятны дошкольникам или потенциально травмировать их. При отборе произведений будут оценивать не только тексты, но и эмоциональное воздействие музыки: интонацию, темп, резкие звуки и другие особенности, способные вызвать у ребёнка тревогу.

Взамен планируется расширить подборки фольклорными и другими понятными детям произведениями, в том числе связанными с отечественной культурой и традиционными ценностями.

При этом эксперты обращают внимание на то, что критерии «травмирующей» музыки могут оказаться слишком субъективными. По мнению Игоря Мурога, воспитателям потребуются конкретные примеры и подробные методические пояснения, иначе новые требования могут привести к разночтениям.

Психолог Надежда Резенова также призвала не воспринимать понятие психологической травмы слишком широко. По её словам, воспитание должно обеспечивать ребёнку разнообразный эмоциональный и чувственный опыт, в том числе через звуки и интонации.

«Добрые игры» вместо обычных бесед

С 1 сентября во всех детских садах также появится проект «Добрые игры» – своеобразный дошкольный аналог «Разговоров о важном».

Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. Знакомить дошкольников с такими понятиями, как дружба, взаимопомощь, семья, любовь к Родине и бережное отношение к природе, будут через игры, беседы, творчество и чтение.

Для проекта подготовлены учебно-методические комплекты: шаблоны, карточки и списки литературы. Отдельные материалы предназначены для воспитателей и родителей, чтобы темы можно было продолжать обсуждать дома.

Однако специалисты считают принципиальным именно игровой формат. В возрасте 3–7 лет дети лучше воспринимают информацию через сюжетно-ролевые игры, понятные образы и эмоциональный отклик, а не через длительные тематические разговоры.

Психолог Надежда Резенова советует не просто говорить ребенку, чего делать нельзя, а показывать альтернативную модель поведения – например спрашивать, как он мог бы поступить иначе. По её мнению, с дошкольниками такие ситуации эффективнее всего разбирать именно в игре.

Ранее сообщалось, что детские сады могут перейти на более длинный рабочий день.