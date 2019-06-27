Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях

22:29, 27 июня 2019, ПАИ

Полицейские несут службу на маршрутах патрулирования в усиленном режиме на 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове, которые проходят 27-30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На площади Ленина уже прошел развод подразделений полиции, заступающих для несения службы во время праздничных дней. Их проинструктировал начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин. «Ганзейские дни – это большое событие. Организаторы свою работу уже сделали, теперь наступает ваш черед: безопасность горожан и гостей Пскова зависит от каждого сотрудника полиции», – отметил он.

Руководитель городской полиции также призвал подчиненных быть внимательными, вежливыми и отзывчивыми, а также проявить свои лучшие качества.