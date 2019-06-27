Дети с диабетом получат инвалидность по упрощенной системе

21:55, 27 июня 2019, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому категория «ребенок-инвалид» присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Ранее детям с инсулинозависимым сахарным диабетом при первичном освидетельствовании устанавливалась категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 14 лет.

«Вместе с тем дети с инсулинозависимым сахарным диабетом в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничение способности к самообслуживанию и нуждаются в контроле со стороны родителей (опекунов, попечителей) и врачей в связи с резкими колебания уровня сахара в крови на фоне гормональной перестройки, физической и эмоциональной нагрузки, связанной с обучением, что может создавать угрозу декомпенсации заболевания и возникновения осложнений», - говорится в сообщении.