Контроль качества донорской крови усовершенствуют в России

08:58, 28 июня 2019, ПАИ

В России ужесточат контроль качества донорской крови за счет проверки ее компонентов во всех случаях донации, сообщает газета «Известия».

На национальном уровне вводятся обязательные исследования всей донорской крови молекулярно-биологическими методами (с помощью ПЦР-диагностики) на ВИЧ и гепатиты В и С, что позволит уже на первые сутки выявить наличие инфекции, даже если донор о ней не знает. Раньше такой контроль применялся только в отношении короткоживущих компонентов, в частности тромбоцитов.

Особое внимание в новых правилах уделяется клиническому использованию компонентов крови. Теперь будет определен круг лиц, которые имеют право осуществлять переливания. Также ужесточаются требования к ведению документации на всех этапах работы с донорским биоматериалом и его компонентами. Планируется раширить номенклатуру компонентов крови, а с целью дальнейшего регулирования этой сферы будут учтены методы заготовки биоматериалов, которые появились за последние несколько лет.