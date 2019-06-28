0
11:01
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
10:07
В Пскове подешевели свежие овощи
09:21
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
22:29
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
21:06
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
20:26
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:03
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Контроль качества донорской крови усовершенствуют в России

В России ужесточат контроль качества донорской крови за счет проверки ее компонентов во всех случаях донации, сообщает газета «Известия».

На национальном уровне вводятся обязательные исследования всей донорской крови молекулярно-биологическими методами (с помощью ПЦР-диагностики) на ВИЧ и гепатиты В и С, что позволит уже на первые сутки выявить наличие инфекции, даже если донор о ней не знает. Раньше такой контроль применялся только в отношении короткоживущих компонентов, в частности тромбоцитов.

Особое внимание в новых правилах уделяется клиническому использованию компонентов крови. Теперь будет определен круг лиц, которые имеют право осуществлять переливания. Также ужесточаются требования к ведению документации на всех этапах работы с донорским биоматериалом и его компонентами. Планируется раширить номенклатуру компонентов крови, а с целью дальнейшего регулирования этой сферы будут учтены методы заготовки биоматериалов, которые появились за последние несколько лет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
28 июня 2019
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
В Пскове подешевели свежие овощи
28 июня 2019
В Пскове подешевели свежие овощи
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
28 июня 2019
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
27 июня 2019
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
27 июня 2019
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июня 2019
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июня 2019
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центральная площадка Ганзейских дней начала работу на Октябрьской площади Пскова
27 июня 2019
Центральная площадка Ганзейских дней начала работу на Октябрьской площади Пскова

Идет загрузка...